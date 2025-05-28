Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Geçmişten Geleceğe' Sergisi Açıldı

Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Geçmişten Geleceğe' Sergisi Açıldı
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Kayseri Bilim Merkezi'nde açılan 'Geçmişten Geleceğe' sergisinde, 7,5 milyon yıl öncesine ait fosiller ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna dair objeler sergilendi. Başkan Büyükkılıç, bilim projeleri ile geleceğe yönelik önemli çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Kayseri Bilim Merkezi'nde "Geçmişten Geleceğe" konulu serginin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince açılan sergide, Yamula Barajı çevresinden çıkarılan 7,5 milyon yıl öncesine ait fosiller "geçmiş", Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu anlatan görseller ve objeler ise "gelecek" başlığı altında sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sergide hem Kayseri'nin zenginliğini gözler önüne sermek hem de Türkiye'nin uzay misyonunu gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Büyükkılıç, yakın zamanda Bilim Tırı Projesi'ni hayata geçireceklerini, bilimsel projelerin yer alacağı tırın okullara, mahallelere, ilçelere ulaşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ile farklı okullardan gelen öğrenciler sergiyi gezdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in astronot kıyafetleri ile uzayda gerçekleştirdikleri deneylere ait objeler öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Öte yandan, 7,5 milyon yıl öncesine ait kazılardan çıkarılan gerçek fosiller ile replika olan ve ayaklandırma çalışmaları tamamlanan gergedan, zürafa gibi hayvanlara ait fosiller de dikkati çekti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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