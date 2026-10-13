Haberler

Kayra Ataman cinayetinde eski kız arkadaşa iddianame: 'Silah, bıçak ne bulursan al gel' dediği öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayra Ataman cinayetinde eski kız arkadaşa iddianame: 'Silah, bıçak ne bulursan al gel' dediği öne sürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Etimesgut'ta 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cezaevinde intihar eden şüpheli T.E.E.'nin eski kız arkadaşı Elif Ç. (17) hakkında 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, Elif Ç.'nin olay öncesinde T.E.E.'yi arayıp 'Silah, bıçak ne bulursan al gel' dediği yönündeki beyanlara yer verildi.

  • Ankara'da 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın 9 Haziran'da parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, şüphelinin eski kız arkadaşı Elif Ç. (17) hakkında 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.
  • Adli tıp raporunda Kayra Ataman'ın vücudunda 3'ü göğüs bölgesinde kalpte yırtılmaya neden olacak nitelikte, 1'i sırtının bel bölgesinde olmak üzere toplam 4 kesici alet yarası bulunduğu belirtildi.
  • İddianamede Elif Ç.'nin olay öncesinde T.E.E.'yi arayarak 'Silah, bıçak ne bulursan al gel' dediği yönünde beyanlara yer verildi; Elif Ç. savcılık ifadesinde bu sözleri söylediğini, sonraki beyanında ise söylemediğini belirtti.

ANKARA'da 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cezaevinde intihar eden şüphelinin eski kız arkadaşı Elif Ç. (17) hakkında 'suça teşvik etmek' suretiyle yardımda bulunduğu değerlendirilerek, 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde 9 Haziran'da T.E.E. (17), parkta eski kız arkadaşı Elif Ç.'yi yanında gördüğü Kayra Ataman ile tartıştı. T.E.E., tartışmanın ardından eve gidip, durumu babasına anlattı. Bunun üzerine parka giden babası Burak Ehlil ile Kayra Ataman arasında tartışma çıktı. Babasının peşinden giden ve kavgaya dahil olan T.E.E. tarafından bıçaklanan Kayra Ataman, hayatını kaybetti. Olayla ilgili T.E.E. ile birlikte babası Burak Ehlil gözaltına alınıp tutuklandı. T.E.E. 8 Ağustos'ta cezaevinde intihar etti. T.E.E.'yi parka çağırdığı iddia edilen eski kız arkadaşı Elif Ç. de şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elif Ç. hakkında soruşturma tamamlanarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan adli tıp raporunda, Kayra Ataman'ın vücudunda 3'ü göğüs bölgesinde, kalpte yırtılmaya neden olacak nitelikte, 1'i ise sırtının bel bölgesinde olmak üzere toplam 4 kesici alet yarası bulunduğu belirtildi.

'SİLAH, BIÇAK NE BULURSAN AL GEL'

İddianamede, Elif Ç.'nin olay öncesinde T.E.E.'yi arayarak parka gelmesini istediği ve 'Silah, bıçak ne bulursan al gel' şeklinde ifadeler kullandığı yönünde beyanlara yer verildi. Elif Ç.'nin savcılık ifadesinde bu yönde sözler söylediği, daha sonraki beyanında ise söz konusu ifadeleri kullanmadığını belirttiği aktarıldı. Dosyada yer alan beyanlar arasındaki çelişkinin yanı sıra tanık anlatımları ve T.E.E.'nin ifadesinin de soruşturmada değerlendirildiği belirtildi. T.E.E.'nin annesinin de dosyaya sunduğu dilekçede, oğlunun olay yerine Elif Ç.'nin çağrısı üzerine gittiğini ve kendisine 'Babanla kavga ediyorlar, silah, bıçak ne bulursan al gel' denildiğini öne sürdüğü belirtildi.

İddianamede Elif Ç.'nin, T.E.E. tarafından gerçekleştirilen eyleme 'suça teşvik etmek' suretiyle manevi yardımda bulunduğu değerlendirilerek, atılı 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan cezalandırılması talep edildi. T.E.E. hakkındaki dosya ölümü nedeniyle düşerken baba Burak Ehlil hakkında soruşturma sürüyor.

ANNE: 'EN YÜKSEK CEZAYI ALSINLAR'

Kayra Ataman'ın annesi Emine Ataman, "Bir anne için gerçekten dayanılması çok çok zor. Dayanamıyorum. Her gün ölüyoruz. Her gün ölüyorum. Ailemiz perişan oldu. Hepimiz perişanız. Kayra ile beraber biz de öldük. Biz de yaşamıyoruz artık. Öncelikle kavgayı başlatan baba, lütfen alabileceği en yüksek cezayı alsın. Azmettiren eski sevgili, lütfen sayın savcımdan, sayın hakimimden, herkesten destek istiyorum. Lütfen alabileceği en yüksek cezaları alsın. En azından benim oğlumun da kanı yerde kalmasın istiyorum. Artık çok ciddi tedbirler alınsın. Kanunlarda değişiklikler yapılsın. Yavrularımız ölmesin artık. Her geçen gün bir annenin yüreği yanıyor. Her geçen gün bir anne evlat kaybediyor. İnanın o evlatlarımızı çok zor yetiştirdik. Çok zor şartlarda büyüttük. Bu acıları bize yaşatmasınlar" diye konuştu.

'SÜREKLİ İFADE DEĞİŞTİRİYOR'

Anne Ataman, Elif Ç.'nin sürekli ifade değiştirdiğini söyleyerek, "Önce savcının karşısında 'Silah, bıçak al gel cümlesini hatırlamıyorum söylemiş olabilirim' diyor. Sonra hakimin karşısına geçtiği zaman söylemediğini ifade ediyor. Hakim, 'hatırlamıyorum söylemiş olabilirim dediniz' dediğinde 'hayır söylemedim' diyor. Ama bu kelimeyi söylediği bütün tanık ifadelerinde var. Ayrıca özellikle katilin annesinin vermiş olduğu bir beyan var. Oğlunu ziyarete gittiğinde Elif Ç'nin 'silah, bıçak al gel' dediğini söylediğini anlatan özellikle bir beyanı var annenin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Her ay paranız gidiyor olabilir

Cüzdanınızdaki kartı hemen kontrol edin! Bu kesinti can sıkabilir
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı

Dubai'de idamla yargılanan ünlü fenomenin ailesi isyan etti
Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Boşandılar ama bağları kopmadı! Yasemin Ergene’den eski eş açıklaması

Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da