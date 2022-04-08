'Kaynarca Sosyal Tesislerimizin Açılışına Tüm Hemşehrilerimizi Bekliyoruz'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde ki bir vaadi daha gerçeğe dönüşüyor.

Yeşilyurt İlçesinin dört bir tarafını vizyonel ve modern yatırımlarla güzelleştirmeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kaynarca Sosyal Tesisleri, 09 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 18:00'de ki açılış töreni ve iftar programıyla hizmete sunulacak.

Sosyal tesisi, park alanı, spor sahaları, otoparkı ve aydınlatmalarıyla Kaynarca'nın güzelliğine yeni bir güzellik daha katacak olan Kaynarca Sosyal Tesislerindeki son düzenlemeleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm vatandaşları açılış töreni ve iftar programına davet etti.

Kaynarca mahallesini modern ve konforlu bir yatırımla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Geçtiğimiz yıl inşaatına başladığımız Kaynarca Sosyal Tesislerimizi ve park alanımızı tamamladık. Yeşilyurt'umuza güzel bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kaynarca mahallesindeki bu özel ve güzel yatırımımızın açılış törenini 9 Nisan Cumartesi günü saat 18:00'de yapacağız. Seçimlerdeki vaatlerimiz arasında yer alan bu tesisimizde yapılan son düzenlemeleri yerinde takip ettik, mesai arkadaşlarımız açılış töreni için son hazırlıklarını yapıyorlar. Açılış törenimizden sonra tüm hemşehrilerimizle birlikte iftar sofrasında buluşarak, Ramazan Ayının o muhteşem güzelliğini ve heyecanını hep birlikte yaşayacağız. İlçemizin merkeze en yakın mahallelerinden olan ve son zamanlardaki yatırımlarla her geçen gün gelişen Kaynarca'mızın daha fazla tercih edilmesi için bu tür yatırımların büyük önemi vardır. Bölgemizin nitelikli ve modern yaşam alanlarına duyduğu ihtiyacı bizlerde modern bir yatırımla yerine getirmiş olduk. Kaynarca Sosyal Tesislerimizin yanı sıra buradaki parkımız, yeşil alanlarımız, spor sahalarımız, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik Erdem Okulumuz ve diğer mekanlarımız, bölgemizin sosyal yaşam seviyesini artıracaktır. Kaynarca Sosyal Tesislerimiz şimdiden Kaynarca'ya, Yeşilyurt'a ve Malatya'ya hâyırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün hemşehrilerimizi cumartesi günkü açılış törenimize ve iftar programımıza bekliyoruz." diye konuştu.

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