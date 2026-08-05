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Yeni Kaymakamlardan Emniyet Müdürü Ayhan'a Ziyaret

Yeni Kaymakamlardan Emniyet Müdürü Ayhan'a Ziyaret
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Enez, İpsala ve Meriç ilçelerine atanan yeni kaymakamlar, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçelerdeki güvenlik ve asayiş çalışmaları ele alınırken, Emniyet Müdürlüğü nazik ziyaretlerinden dolayı kaymakamlara teşekkür etti.

Edirne'nin Enez, İpsala ve Meriç ilçelerine atanan kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'a iade ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Enez Kaymakamlığına atanan Yunus Emre Fırat, İpsala Kaymakamlığına atanan Hayrettin Buğra Güzel ve Meriç Kaymakamlığına atanan Feyza Nur Odabaşı, Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçelerde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaymakamlara nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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