Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Ataköy'ü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gerelek sohbet etti.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, daha sonra köyde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

Özderin, köyde yaşamını sürdüren Hasene Orhan ile Ferdane Ayas'ı da evlerinde ziyaret etti.

Camilerde ramazan hazırlığı

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde camisi ramazan ayına hazırlanıyor.

Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, camide ramazan ayı hazırlıkları kapsamında temizlik yapıldığını belirtti.

Cami ve avlusunun temizlendiğini ifade eden Özen, çevre düzenlemesinin de yapıldığını kaydetti.