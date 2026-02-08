Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Ataköy köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve köydeki yatırımları inceledi. Ramazan hazırlıkları kapsamında Kıyıköy belde camisi de temizleniyor.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.
Özderin, Ataköy'ü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gerelek sohbet etti.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, daha sonra köyde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.
Özderin, köyde yaşamını sürdüren Hasene Orhan ile Ferdane Ayas'ı da evlerinde ziyaret etti.
Camilerde ramazan hazırlığı
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde camisi ramazan ayına hazırlanıyor.
Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, camide ramazan ayı hazırlıkları kapsamında temizlik yapıldığını belirtti.
Cami ve avlusunun temizlendiğini ifade eden Özen, çevre düzenlemesinin de yapıldığını kaydetti.