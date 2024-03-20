Üye Girişi
Haberler

Hizan Kaymakamı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğin ardından konuşan Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Her zaman şahit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirten Özçelik, "Sizler en sevdiklerinizi kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için yetiştirdiniz ve onları gül bahçesine gidercesine makamların en yücesi şehitlikle sonsuzluğun sahibine uğurladınız. Gazilerimiz, gözlerini kırpmadan, bir an bile tereddüt etmeden bayrağımız, vatanımız ve milletimiz için her türlü tehlikeye atıldılar. Ateş çemberinin içinden geçtiler ve gazilik makamına eriştiler. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlığın, onlara olan minnet borcunun hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ödenmeyeceğinin de bilincindeyiz. Kahramanlarımıza minnettarız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Methi Özdemir katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Komando Hizan Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
title