Kaymakam İhsan Emre Aydın'a Veda Töreni

Kaymakam İhsan Emre Aydın'a Veda Töreni
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinden İzmir'in Foça ilçesine atanan Kaymakam İhsan Emre Aydın için bir veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Aydın, Sorgun'dan ayrılmanın hüznünü yaşadığını ve ilçede geçirdiği süre boyunca güzel anılar biriktirdiğini belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinden İzmir'in Foça ilçesine atanan Kaymakam İhsan Emre Aydın için veda töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Aydın, ilçede görev yaptığı süre boyunca güzel anılar biriktirdiğini söyledi.

İlçeyi ve Sorgunluları çok özleyeceğini belirten Aydın, "Sorgun'da 23 Ağustos 2023'te göreve başladım. Burada geçen yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde güzel günlerimiz oldu. Şu anda Sorgun'dan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Törene, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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