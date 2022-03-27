Kayıp sevgililerden kahreden haber! Şeyma ölü bulundu, Hasan her yerde aranıyor - Haberler

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Kayıp sevgililerden kahreden haber! Şeyma ölü bulundu, Hasan her yerde aranıyor

Demirören Haber Ajansı - Fahrettin Toker - Güncel
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Kırşehir'de 3 gün önce haklarında kayıp başvurusu yapılan sevgililer Şeyma ve Hasan'la ilgili kahreden bir haber geldi. Şeyma Demir'in nehir kıyısına vurmuş cesedi bulundu, erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltında.

Kırşehir'de ikamet eden 21 yaşındaki Hasan Aydoğan ile kız arkadaşı olduğu belirtilen 18 yaşındaki Şeyma Demir, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.

Kayıp sevgililerden kahreden haber! Şeyma ölü bulundu, Hasan aranmaya devam ediyor

OTOMOBİL HASAN AYDOĞAN'A AİT

İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

Kayıp sevgililerden kahreden haber! Şeyma ölü bulundu, Hasan aranmaya devam ediyor

ŞEYMA'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde Şeyma Demir'in merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kıyısında cesedini buldu. Demir'in cenazesi, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Ekipler, drone ile Kızılırmak'ta arama yapıyor. Bu arada olay ile ilgili Sami A. ve Şefik E. gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.

Kayıp sevgililerden kahreden haber! Şeyma ölü bulundu, Hasan aranmaya devam ediyor

Kayıp sevgililerden kahreden haber! Şeyma ölü bulundu, Hasan aranmaya devam ediyor

Kayıp sevgililerden kahreden haber! Şeyma ölü bulundu, Hasan aranmaya devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel

Hasan Aydoğan, Otomobil, Mart, Güncel, Haberler

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