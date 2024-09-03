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Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

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Diyarbakır'da 14 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili konuşan gazeteci Fatih Altaylı "Devletin resmi rakamlarına göre Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiasında bulundu. Altaylı'nın iddiasını yalanlayan İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada "TÜİK veya başka bir devlet kurumu tarafından, 'kayıp çocuk sayısı' ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 14 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran konusunda yorumlarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"KAÇIRILIYOR MU, ÖLDÜRÜLÜYOR MU?"

Altaylı "Biz Narin'den bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor; devletin resmi rakamlarına göre 10 binden fazla. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası mı? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortalıkta somut bir bilgimiz yok ama bunlar açıklanmış açık kaynaklarda haber olmuş sayılar" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

Gazeteci Fatih Altaylı'nın iddiası kısa sürede infiale neden olurken, bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt gecikmedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, "kayıp çocuk sayısı" ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır.

TÜİK'in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Fatih Altaylı Diyarbakır Türkiye Güncel Altay Çocuk

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Yorumlar (3)

Halkçı:

Peki ne kadar çocuk kayboluyor ? dezenformasyon la mücadele o bilgiyi de bize verse ya .

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İbrahim İslam:

olabilir koskoca ülke 10 bin de kaybolur 100 bin de adı üstünde laik serbest piyasakar özgürlükçü Devlet devlet herkes kendi derdinin çaresine bakacak Devlet laik kanunlara göre kimsenin özgürlüğüne karışamaz kimsenin hayatına cocuguna karışamaz değil mi

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Mahmutabla:

İyi de Fatih Altaylı resmi rakamlara göre demedi ki. Şu Dezenformasyonla mücadele keşke halkın aleyhine olan ama gerçek olan haberlere müdahil olsa. 13 milyonu geçen yabancı sayısı gibi, son 5 yılda artan suç oranı gibi, alım gücünün yüzde 818 kadar düşmesi gibi..Fatih Altaylıyı dinledim üstelik adam resmi rakamlara göre falan demedi. Bana da bahsettiği rakamlar korkunç geldi ama sanki memleketin içindeki duruma bakınca maalesef doğru gibi. Umarım değildir

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