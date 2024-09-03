Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Diyarbakır'da 14 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran konusunda yorumlarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"KAÇIRILIYOR MU, ÖLDÜRÜLÜYOR MU?"

Altaylı "Biz Narin'den bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor; devletin resmi rakamlarına göre 10 binden fazla. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası mı? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortalıkta somut bir bilgimiz yok ama bunlar açıklanmış açık kaynaklarda haber olmuş sayılar" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

Gazeteci Fatih Altaylı'nın iddiası kısa sürede infiale neden olurken, bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt gecikmedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, "kayıp çocuk sayısı" ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır.

TÜİK'in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.