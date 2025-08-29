Kayıp jeoloji mühendisinin yol kenarındaki buzdolabında cansız bedeni bulundu

Aksaray'da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan ve 13 gündür kendisinden haber alınamayan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın yol kenarındaki buzdolabının içinde cansız bedeni bulundu. Emekli mühendisle aynı fabrikada çalışan ve Atılgan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan şüpheli ise saklandığı Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da 2 evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan (54) haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

YOL KENARINDAKİ BUZDOLABINDAN VAHŞET ÇIKTI

İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptandı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, dün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Tekin Atılgan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside Atılgan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İŞ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis, cesedin taşındığı aracın, aynı iş yerinde çalışan Y.C.K.'ye ait olduğunu saptadı. Atılgan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. de dün kaçıp saklandığı Kayseri'de gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
