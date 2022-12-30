Kayıp Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler

GAZİANTEP'te 2 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Ali Topallar'ın (23), 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te 2 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Ali Topallar'ın (23), 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevine olduğu belirlenirken, diğer şüpheli de gözaltına alınıp tutuklandı.

Barak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Topallar 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, F.K., A.C.Ş ve M.E.K.'yi şüpheli olarak tespit etti. F.K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş'nin ise 'Yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları tespit edildi.

Olayın diğer şüphelisi M.E.K. de polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.