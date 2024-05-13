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Kayıp Kadının Cesedi Bulundu, Törenle Uğurlandı

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Elazığ'da kayıp olarak aranan ve cesedi bulunan Dilara Günana, Tunceli Pertek'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

AHMET ÜN

(TUNCELİ)- Elazığ'da kayıp olarak aranan ve cesedi dün Sefeftepe köyünde toprağa gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi Dilara Günana, Tunceli Pertek'te cemevinde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Elazığ merkeze bağlı Sefeftepe köyünde bir çoban tarafından cansız bedeni toprağa gömülü olarak bulunan 25 yaşındaki Dilara Günana, bugün Tunceli'nin Pertek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, Elazığ'da 4 Mayıs sabahı akrabalarını ziyaret etmek üzere evden çıktı. Günana'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, Dilara Günana'nın cansız bedeni dün, bir çoban tarafından Sefeftepe köyündeki Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekiplerince Günana'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Günana'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine getirildi.

Günana için ilk olarak cemevinde uğurlama töreni düzenlendi. Yakınları ve ilçe sakinlerinin katıldığı törende, başta annesi olmak üzere çok sayıda kişi gözyaşları içinde Dilara Günana'nın tabutunu öptü. Törenin ardından Günana'nın cenazesi, Hacıbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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