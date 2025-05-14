İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Kayıp Görme Engelli Necati Demirci'nin Cansız Bedeni Bulundu

Kayıp Görme Engelli Necati Demirci'nin Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun İkizce ilçesinde 27 gündür kayıp olan görme engelli Necati Demirci'nin cansız bedeni, evine 1.5 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun İkizce ilçesinde 27 gündür kayıp olan yüzde 90 görme engelli Necati Demirci'nin (63) dere yatağında cansız bedeni bulundu.

İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde oturan Necati Demirci, 18 Nisan'da çarşıya gitmek için evden çıktı. Uzun süre dönmeyen Demirci'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edilerek, geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Necati Demirci'den haber alınamadı.

EVİNE 1,5 KİLOMETRE UZAKLIKTA DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün saat 14.30 sıralarında kayıp Demirci'nin evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta odun kesen bir kişi, dere yatağında bir kişiyi yerde hareketsiz olarak gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, dere yatağında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin 27 gündür kayıp olarak aranan Necati Demirci olduğu belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den

Dev final çok hızlı başladı! İlk gol maçın hemen başında geldi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.