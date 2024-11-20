Kayıp Belaruslu Dağcı İkiz Kız Kardeşler Bulundu

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, arama çalışmalarının 2'nci gününde saat 17.00 sıralarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde sağ bulundu. İkiz kız kardeşler kurtarma ekiplerinin çalışması sonrası bulundukları bölgeden ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne gelerek Belarsulu turistlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kaya, "Sürecin ilk anından itibaren takipteyiz. Tüm kurumlarımızla, gönüllü ekiplerimizle teyakkuz halinde sahaya intikal ettik. Az önce de hastanemize intikal ettiler. Durumları da gayet iyi. 4 gece orada geçirmişler. Yeme-içme problemleri yokmuş. Devletimiz büyük mücadele ile büyük bir iş başardı. Sağ salim onlara ulaştık. Keyifleri ve sağlıkları yerinde. Biz de çok mutluyuz" dedi.

'HEM HAVA HEM DE YERDEN TARAMA YAPTIK'

54 kişiden oluşan ekiple arama çalışması yaptıklarını söyleyen AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise "Hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Hızlı bir arama faaliyeti gerçekleştirdik. Kar yağmıştı. Hava soğuktu. Rakım 3400 metrelerdeydi. Hem havadan hem de yerden tarama yaptık. Profesyonel 54 kişiden oluşan ekibimizle Kayseri tarafından arama yaptık. Niğde tarafında büyük bir arama çalışması vardı. Hipotermiye girmeleri konusunda çok korkmuştuk. Ama, akşam saatlerinde ulaştık. Bizleri çok mutlu etti. Ülkemizin büyüklüğünü bir kez daha ispatlama şansımız oldu. İyi ki böyle bir ekibimiz ve milletimiz var. Kamp çadırında konaklamışlar. Kar yağışından dolayı da o alanda sıkışıp kalmışlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AFAD İl Müdürü Genç tarafından Belarus Ankara Büyükelçisi Victor V. Rybak'a kardeş turistlerin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Hacı Baba LALE/KAYSERİ,