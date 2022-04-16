Kayıp avukatın eşine 1 milyon 250 bin TL para ve hapis cezası

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de 3 yıldır kendisinden haber alınamayan ve hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan şikayet bulunan Avukat Burhan Ünal'ın (52) eşi Hülya Ünal, eşi kaybolmadan önce işlediği bir nitelikli dolandırıcılık olayına kendisinin de karıştığı iddiasıyla yargılandığı davada, 1 milyon 250 bin TL para ve 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli Barosu'na kayıtlı avukat Burhan Ünal, 17 Nisan 2019'da ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ünal'ın bulunması için polis çalışma başlattı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yakınlarında terk edilen Burhan Ünal'ın aracında cep telefonu bulundu. Ancak Ünal'a ulaşılamadı.

Genellikle ağır ceza davalarına bakan Burhan Ünal hakkında, ekonomik olarak zor durumda olan müvekkillerinin taşınmazlarına haciz kararı gelmemesi için söz konusu varlıkları koruma vaadiyle başkasının üzerine geçirdiği ve daha sonra bu varlıklara yasa dışı yollardan sahip olduğu, bazı müvekkillerinin çeklerini tahsil ederek onlara ödeme yapmadığı gibi iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmaların ardından Denizli Barosu tarafından yaklaşık 2 ay önce, Burhan Ünal'ın ruhsatı, Avukatlık Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre ihraç edilip, iptal edildiği de öğrenildi.