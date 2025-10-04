Kayıklıkta Mahsur Kalan Adam, Kendi Kendini Kurtardı

ANTALYA'da balık tutmak için yüzerek çıktığı kayalıkta mahsur kalan Yusuf Ö. (63), kendisini kurtarmaya gelen deniz polisini beklemeden suya atladı. Deniz polisi bölgeye ulaştığında kendisine fırlatılan can simidine tutunmayı da geri çeviren Yusuf Ö., eşyalarını kayalıklarda bırakıp yüzerek kıyıya çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilbahçe Mahallesi Bambus Plajı'nın falezlere inilen kısmında meydana geldi. Balık tutmak için falezlerden inen ve yüzerek yaklaşık 25 metre açıktaki kayalık bölgeye çıkan Yusuf Ö., dalga boyunun yükselmesiyle bulunduğu noktada mahsur kaldı. Yusuf Ö., bulunduğu yerden kıyıya dönemeyince durumu kızına bildirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yusuf Ö.'nün bulunduğu noktaya ulaşmalarının güç olduğunu belirleyince deniz polisinden destek istedi.

DENİZ POLİSİ DALGICI EŞLİK ETTİ

Yaklaşık 45 dakika kayalıklarda mahsur kalan Yusuf Ö., eşyalarını kayalıklarda bırakıp, deniz polisleri gelmeden kısa süre önce suya atladı ve kıyıya yüzmeye başladı. Hemen ardından zodyak botla olay yerine ulaşan deniz polisi karaya çıkmaya çalışan Yusuf Ö.'ye can simidi fırlattı. Yusuf Ö. ise can simidine tutunmak yerine kıyıya doğru yüzmeyi tercih etti. Bu esnada bir deniz polisi suya atlayıp, Yusuf Ö.'ye eşlik etti. Deniz polisi eşliğinde karaya çıkan Yusuf Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ardından Yusuf Ö. olay yerinden uzaklaştı.