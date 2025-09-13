Haberler

Kayı Boyu'nun Göç Yolculuğu: Ertuğrul Gazi'yi Anma Etkinliği

Kayı Boyu'nun Göç Yolculuğu: Ertuğrul Gazi'yi Anma Etkinliği
Kütahya'nın Domaniç ilçesinden hareket eden 8 kişilik grup, 110 kilometre yürüyerek Söğüt'teki Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne ulaştı. Yürüyüşte sabır ve azmin önemini vurgulayan grup, Hayme Ana Türbesi'nden aldıkları toprağı Ertuğrul Gazi Türbesi'ne bıraktı.

Kayı Boyu'nun tarihi göç yolculuğuna dikkati çekmek için Kütahya'nın Domaniç ilçesinden yürüyüşe başlayan 8 kişilik grup, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin yapıldığı alana ulaştı.

Yaklaşık 110 kilometrelik yolu 3 gün yürüyerek kateden Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Söğüt'ün Dereboyu köyüne geldi.

Burada 15 kişilik atlı grupla birleşerek Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ulaşan üyeler, dua edip Domaniç'teki Hayme Ana Türbesi'nden aldıkları toprağı sandukaya bıraktı.

Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman, gazetecilere, geceleri yaylalarda konakladıklarını söyledi.

Yürüyüş esnasında sabretmeyi hissettiklerini anlatan Şişman, "Sabrettiğiniz, azmettiğiniz zaman engelleri nasıl aşabileceğinizi çok iyi görüyorsunuz. Aslında bu yürüyüş bir sabır, azim yürüyüşü. Osmanlı, insanlığın kurtuluşuna vesile olmuş. Bu yürüyüşe bugün de dünyanın ihtiyacı var." dedi.

Yürüyüşe katılan 79 yaşındaki Saadettin Bayram da Osman Gazi'nin babaannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın türbesinde duygulandıklarını dile getirdi.

Adeta 1290'lardan 2025'e yürüdüklerini ifade eden Bayram, "Nihayet Ertuğrul Gazi'nin huzuruna geldik. Atamızın annesi Hayme Ana'dan getirdiğimiz toprağı da buraya bıraktık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
