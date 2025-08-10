Kayhan Türkmenoğlu, Başkale'deki Yatırımları İnceledi

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Başkale ilçesinde yapılan yatırımları inceledi.

İlçede yapımı devam eden hastane ve TOKİ konutlarının inşaatlarında incelemelerde bulunan Türkmenoğlu, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Başkale ilçesinde de önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Türkmenoğlu, yatırımların takipçisi olduklarını söyledi.

Hastane inşaatının tamamlanmasıyla Başkale halkının daha iyi sağlık hizmetine kavuşacağını ifade eden Türkmenoğlu, "Sağlık tesisimiz 75 yataklı ve 21 bin metrekare alana yapılmaktadır. 25 poliklinik odası, 10 yoğun bakım ünitesi, 10 diyaliz ünitesi ve 3 ameliyathane olmak üzere hastanemiz önemli bir sağlık üssü olacak." dedi.

Türkmenoğlu, "İlçemiz bizim için çok önemli bir yere sahip. Başkale'deki yatırımlarımızdan olan TOKİ konutlarının yüzde 95'i tamamlanmış bulunmakta. 221 konut, ticaret merkezi ve bir camimizle buraya güzel eserler kazandırdık. Ayrıca Hafızlık Kur'an Kursu da yapıyoruz. Yavrularımız artık Anadolu'nun çeşitli şehirlerine değil artık memleketinde yetişecek." diye konuştu.

İlçede yatırımların devam edeceğini aktaran Türkmenoğlu, "Birçok ilçemize yaptığımız gibi burada da 500 metrekare alana sahip kütüphane inşa ediyoruz. Bu kütüphanemizde çeşitli aktiviteler olacak. Gençlerimiz burada hazırlıklarını yapacak. İlçemizdeki yatırımların takipçisi olacağız. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' süreciyle huzurun, sağlığın ve bilimin merkezi olacak." ifadelerini kullandı.