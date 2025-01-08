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Kaybolan Hüseyin Bağatur'un Cenazesi Bulundu: 12 Yıl Sonra Toprağa Verildi

Kaybolan Hüseyin Bağatur'un Cenazesi Bulundu: 12 Yıl Sonra Toprağa Verildi
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Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra bulunan Hüseyin Bağatur'un cenazesi, Elazığ'ın Keban ilçesinde toprağa verildi. Ailesi, cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada suçluların cezalandırılmasını talep etti.

Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan Hüseyin Bağatur'un cenazesi Elazığ'ın Keban ilçesinde toprağa verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 18 Temmuz 2024'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir adreste toprağa gömülü insan kemikleri bulundu.

Kemiklerin, kayıp ihbarında bulunulan 3 çocuk babası Hüseyin Bağatur'a (47) ait olabileceği şüphesi üzerine DNA testi ve otopsi raporu için Bağatur'un yakınlarından ve çocuklarından DNA örnekleri alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DNA örneklerinin eşlenmesi sonucu kemiklerin Hüseyin Bağatur'a ait olduğu, otopside de Bağatur'un ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Ablası Zahide Kopan tarafından teslim alınan Hüseyin Bağatur'un cenazesi, memleketi Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fırat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fırat Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerinin yanına defnedildi.

"Suçluların cezalandırılmasını istiyorum"

Bağatur'un ablası Zahide Kopan, AA muhabirine, 2012'de kardeşinin kaybolması üzerine polise ve savcılığa kayıp ihbarında bulunduğunu ve yıllarca kardeşinin bulunması için mücadele verdiğini söyledi.

Bugüne kadar kardeşinin bulunması için ümidini kaybetmediğini ifade eden Kopan, şöyle konuştu:

"Hüseyin'in peşini bırakmadım, kardeşimi çok aradım, kayıp bürosuna da savcılığa da gittim. Rabbime şükürler olsun kardeşimin cesedini buldum, aldım getirdim, toprağa verdim. Yıllarca aradığım kardeşime sağ salim ulaşamadım ancak en azından cesedine ulaştım. Yüreğim çok yanıyor, yıllarca Hüseyin'i aradım. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Çok duyguluyum ama Rabbim onlara sorsun, kardeşim bu hale gelecek bir adam değildi, bunu hak edecek bir şey yapmamıştı. Hangi abla buna dayanabilir? Emniyet Müdürlüğü, savcılardan ve polislerden Allah razı olsun, Cenabıallah rahmet etsin, adalet yerini buldu."

Bağatur'un yeğeni Muhammed Kopan ise yıllarca kayıp olduğu ifade edilen dayısının cesedini bulduklarını anlattı.

Dayısının bulunması için annesinin yıllarca mücadele ettiğini belirten Kopan, şunları söyledi:

"Annem aramaktan vazgeçmedi. Bu süreçte biz de aramayı elden bırakmadık. Annem sürekli dayımı bulma çabası içerisindeydi. 18 Temmuz'da polis ekipleri bir cesede ulaştıklarını, bu cesedin dayım Hüseyin Bağatur'a ait olabileceği yönünde şüpheleri olduğunu söyledi. Aileden ve çocuklarından DNA örnekleri aldılar, 6,5 aylık bir adli tıp süreci oldu, neticesinde de cenazenin dayıma ait olduğu kesinleşti. Cinayet şüphesi var, soruşturma devam ediyor. Yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz."

Yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl Hüseyin Bağatur'un eski eşi H.G. ile A.R.T. ve B.T'nin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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