Kayak merkezinin otoparkında aracı ile drift atan sürücüye ceza; o anlar kamerada

Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otoparkta drift yapan sürücüye, jandarma tarafından trafik cezası verildi. Sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otoparkta otomobili ile drift yapan sürücüye idari para cezası uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanal medyada Erciyes'te bir otomobilin drift yaptığına dair paylaşıma yönelik çalışma başlattı. izlenen kamera görüntülerinin sonucunda, driftin Melikgazi ilçesi Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı otoparkında yapıldığı belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
