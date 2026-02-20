Haberler

Kayak merkezinin otoparkında aracı ile drift atan sürücüye ceza; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde drift yapan sürücüye, jandarma ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otoparkta otomobili ile drift yapan sürücüye idari para cezası uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanal medyada Erciyes'te bir otomobilin drift yaptığına dair paylaşıma yönelik çalışma başlattı. izlenen kamera görüntülerinin sonucunda, driftin Melikgazi ilçesi Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı otoparkında yapıldığı belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı

TEM'de feci kaza! Sürücü araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı