'Kavga etmesin' diye annesi kapıyı kilitleyince balkondan ateş edip öldürdü

ADANA'da tartıştığı komşusu Ahmet Pekyen'i (66), av tüfeğiyle öldüren Lokman Demirezer (33) tutuklandı. Demirezer'in, komşusuyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesinin ise kavga yaşanmaması için kapıyı kilitleyince balkonda bekleyip, dışarı çıkan Ahmet Pekyen'e ateş ettiği ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı. 3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen'in (26) başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, baba Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer'in tartışma sırasında 'Sizi öldüreceğim' diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Demirezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.