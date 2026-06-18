Haberler

Katar Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesinde ABD-İran anlaşması ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Katar'ın diyalog ve barışçıl çözümleri destekleyeceği vurgulandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar özellikle, ABD ile İran arasında imzalanan anlaşma ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları değerlendirdi.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlayan tüm girişim ve iyi niyet çabalarına desteğini sürdüreceğini, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesine yönelik girişimleri destekleyeceğini belirtti.

Al Sani, bu yaklaşımın bölgede ve dünyada ortak çıkarlara hizmet edecek yeni işbirliği, kalkınma ve refah fırsatlarının önünü açacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

Kim der 71 yaşında! Yeşilçam'ın yıldızı adeta yıllara meydan okuyor
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler

Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasıyla ilgili yeni görüntüler
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalı pahalıya patladı

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

Partiden attığı isme "Pardon" dedi! Görevine devam edecek

Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?