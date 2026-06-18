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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zorlandı. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bir otomobilin tamponunun sel sularında sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

ANKARA'da akşam saatlerinde dolu yağışı ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Bir otomobilin yerinden çıkan ön tamponunun sel sularında sürüklendiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yağış anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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