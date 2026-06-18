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Bu kez de Galatasaray, Mourinho'nun prensini istiyor

Bu kez de Galatasaray, Mourinho'nun prensini istiyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de forma giyen Raul Asencio'yu gündemine aldı.

  • Galatasaray, Real Madrid'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı stoper Raul Asencio'yu transfer listesine ekledi.
  • Real Madrid'in savunmaya yeni transferler yapmayı planlaması nedeniyle 23 yaşındaki Asencio'nun takımdaki geleceği belirsizleşti.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Asencio'nun ilgisini çekerken kulüp için kiralama formülü de gündemde.

Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından gözünü tamamen Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Galatasaray, dev organizasyonda başarı yakalayacak güçlü bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. 

G.SARAY, REAL MADRID'DEN İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin transferdeki önceliği ise savunma hattını güçlendirmek. Bu doğrultuda listenin üst sıralarına Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'in genç savunma oyuncusu Raul Asencio eklendi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

İspanyol devi Real Madrid'in yeni sezon planlaması kapsamında savunma hattını yeni transferlerle güçlendirmeyi düşündüğü, bu durumun da Raul Asencio'nun takımdaki geleceğini belirsizleştirdiği iddia edildi. Gelişimini sürdürmek ve düzenli olarak ilk 11'de forma giymek isteyen 23 yaşındaki stoperin, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve iddialı olan bir takımdan gelecek teklifleri değerlendirmeye son derece sıcak baktığı belirtildi.

BÜYÜK KOZ: ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray’ın doğrudan Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olması, bu transferde sarı-kırmızılıların elini oldukça güçlendiriyor. Genç futbolcunun, hem Avrupa sahnesinde kendini gösterebileceği hem de düzenli süre bulabileceği bir projeye dahil olmak istemesi, Galatasaray'ı bu transfer yarışında avantajlı konuma getirdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Real Madrid altyapısından yetişen ve hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev alabilen çok yönlü futbolcu için İspanyol kulübünün kiralama seçeneğine onay verebileceği ifade edildi. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray yönetiminin, transfer şartlarını olgunlaştırmak adına kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

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