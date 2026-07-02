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Katar, Kuveyt, Mısır ve Ürdün, Suriye'nin başkenti Şam'daki saldırıyı kınadı

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Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün ve diğer ülkeler, Şam'da bir kafede düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınayarak, Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma mesajı verdi.

Katar, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şam'da Adalet Sarayı yakınında bulunan bir kafeyi hedef alan saldırıya tepki gösterildi.

Can kaybı ve yaralanmalara yol açan saldırının kınandığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sebepleri ne olursa olsun Katar'ın terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini yineliyor." denildi.

Açıklamada, Suriye hükümeti ve saldırıda ölenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulunuldu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Şam'da sivilleri hedef alan saldırı kınandı.

Kuveyt'in şiddet ve terörün her türlüsünü reddettiği aktarılan açıklamada, saldırıda ölenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Şam'daki saldırı kınandı.

Sivil halk arasında korku salmanın yanı sıra güven ve istikrarı sarsmayı hedef alan terör eylemlerinin her türlüsünün reddedildiği açıklamada, Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma mesajı paylaşıldı.

Ürdün: Suriye güvenlik ve istikrarına desteklerimizi yineliyoruz

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, başkent Şam'da bir kafeyi hedef alan saldırı kınandı.

Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma mesajının verildiği açıklamada, "Ürdün, güven ve istikrarı baltalamayı hedefleyen terör eylemlerinin her türlüsünü reddediyor." ifadeleri yer aldı.

Amman'ın Suriye güvenlik ve istikrarının yanı sıra egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğinin vurgulandığı açıklamada, Suriye hükümeti ve ölenlerin yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.

Suriye'deki saldırı

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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