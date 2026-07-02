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CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf

CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf Haber Videosunu İzle
CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf
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CHP'den AK Parti'ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Sunucunun, "Kendinizi hiç ait hissetmemişsiniz CHP’ye, öyle görünüyor..." sözlerine Özarslan, "Bulunduğumuz süre içinde partinin çalışmalarına riayet ettik. Ama 'özünüzde, kökeninizde böyle bir şey var mı?' derseniz. Yok." yanıtını verdi.

CHP’den AK Parti’ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜMÜZDE CHP YOK"

Sunucunun "Kendinizi hiç ait hissetmemişsiniz CHP’ye, öyle görünüyor" şeklindeki sorusuna yanıt veren Özarslan, CHP çatısı altındayken partinin çalışmalarına uyduğunu belirtti. Özarslan, ancak ideolojik olarak bir aidiyet bağının olmadığını itiraf etti.

Tv100 canlı yayınında konuşan Özarslan, "Bulunduğumuz süre içinde partinin çalışmalarına riayet ettik. Ama 'özünüzde, kökeninizde böyle bir şey var mı?' derseniz. Yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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