Katar medyası İsrail’in Doha’da Hamas heyetine düzenlediği saldırıya ilişkin ilk kez görüntü yayınladı

Katar merkezli Al Araby televizyonu, İsrail'in 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırı anına ilişkin ilk kez yayınlanan görüntüleri paylaştı.

Saldırının ilk yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "İsrail'in Başarısız Girişimi: İsrail'in Doha'ya Saldırısının Yıl Dönümünde" başlıklı özel haberde, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas müzakere heyetinin konakladığı yerleşim kompleksine düzenlenen saldırının ayrıntıları yeniden kurgulandı.

Haberde, saldırının Hamas heyetinin Katar'ın aracılık ettiği Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri kapsamında Doha'da bulunduğu sırada gerçekleştiği belirtildi.

Heyetin, ABD'nin sunduğu bir teklife 48 saat içinde yanıt vermesinin istendiği süreçte, yerel saatle 15.46 civarında gerçekleşen hava saldırısından şans eseri kurtulduğu aktarıldı.

İsrail bombardımanının heyetin bulunduğu binanın yakınındaki başka bir yapıyı vurduğu kaydedildi.

İsrail'in "Ateş Zirvesi" adını verdiği ve uluslararası toplum ile Arap dünyasından tepkiler alan 9 Eylül 2025 tarihli hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Görüntülerde patlama anı ve konut, okul ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar yer alırken, Katarlı güvenlik güçlerinin saldırı sonrası Hamas heyetini tahliye ederek güvenli noktalara naklettiği ve alanda geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Hamas saldırının ardından yaptığı açıklamada, müzakere heyeti başkanı Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lübbed, oğlu Hemmam el-Hayye ve 3 korumasının hayatını kaybettiğini, İsrail'in suikast girişiminin başarısız olduğunu duyurmuştu.

Saldırıda ayrıca Katar İç Güvenlik Gücü mensubu Bedir el-Humeydi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA