Katar, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na saldırısını kınadı

Katar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na saldırı düzenleyip ele geçirmesini kınayarak, Refah kentinde olabilecek tehcire karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na ve Refah kentinde yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, " Katar, işgalci İsrail güçlerinin Refah Belediyesini bombalamasının yanı sıra Refah Sınır Kapısı'na saldırısı ve sığınma merkezlerindeki vatandaşları tehcirle tehdit etmesini en şiddetli ifadelerle kınıyor." denildi.

İsrail'in Refah kentine karadan saldırarak soykırım suçu işlemesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Katar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda bölgedeki Filistinli sivil halkın korunmaya alınması talebinde bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce Filistinli için son sığınma yeri olan Refah kentinde olabilecek tehcire karşı uyarıda bulunulan Katar, bunun da uluslararası hukuk açısından oldukça tehlikeli bir ihlal olduğu ve Gazze'deki insani krizi derinleştireceğine dikkati çekti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.