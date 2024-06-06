Katar, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümünde baskın ve yürüyüşü kınadı

Katar, fanatik Yahudilerin dün İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yılında polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki "bayrak yürüyüşüne" izin vermesini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki "bayrak yürüyüşüne" izin vermesinin, uluslararası hukukun ve Ürdün'ün Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün korunması konusundaki vasiliğinin ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Katar, İsrail işgal hükümetindeki yetkililerin, İsrail Meclisi üyelerinin ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa avlularına baskın yapmasını ve işgal altındaki Kudüs'te işgalcilerin polislerinin koruması altında yürüyüş düzenlenmesini en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl İbrani takvimine göre kentte provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.