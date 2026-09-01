Katar'dan Hürmüz ve Gazze mesajları

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı krizinin bir an önce çözülmesi gerektiğini ve boğazın açılması için arabuluculuk çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmeler ile ABD-İran müzakereleri ve İsrail'in, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına rağmen saldırgan tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı krizinin çözümsüz kalmasının gerilimi artıracağını dile getiren Ensari, "Hürmüz Boğazı krizi bir an önce çözülmeli. Bölgedeki bu kriz uluslararası bir krizdir ve müzakerelere yeniden dönülmesini sağlamak için diğer arabulucularla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Katar'ın, Umman ve Pakistan ile bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik tedbirler konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Ensari, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesinden herkesin zarar göreceğini tekrarladı.

Ensari, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Tahran ziyareti sırasında bölge ülkelerine ve İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması ve gerilimin düşürülmesinin önemini vurguladığını aktardı.

"İsrail bölgede yeni bir gerçeklik dayatmak istiyor"

Katar, Mısır ve Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Ensari, ancak İsrail'in uyarılara rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki ateşkes planını uygulama konusundaki olumsuz tutumuna ve uluslararası kamuoyu ile hukuku dinlemeyen tavırlarına rağmen arabulucuların sürecin ilerletilmesi konusunda kararlı olduğunu belirten Ensari, tarafların üzerinde mutabık kaldığı ateşkes planının eksiksiz uygulanması için İsrail'e, uluslararası kamuoyunun baskı yapması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in tehlikeli adımlarının bölge için yüksek risk oluşturduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getiren Ensari, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirtti.

Ensari, İsrail'in bölgedeki gerilimi kullanarak yeni bir gerçeklik dayatmaya çalıştığını belirterek, uluslararası toplumun buna karşı koyması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in sadece Filistin ve Lübnan'da değil Suriye'de de yeni bir gerçeklik oluşturmaya çalıştığı uyarısında bulunan Ensari, "İsrail artık bütün bölge için tehlikeli bir aktör haline geldi. İsrail, bölgede yeni bir gerçeklik dayatmak istiyor, bunun farkındayız ve bunu engellemek için uluslararası toplum bir an önce harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

Ensari, İsrail'in ihlallerinden dolayı hesap vermesi gerektiği yönündeki çağrılarını da yineledi.

"Körfez ülkeleri daha güçlü koordinasyona sahip"

Katar'ın bölgedeki krizlerin çözümü için diplomatik çabalara öncelik verdiğini dile getiren Ensari, Körfez bölgesinin daha önceki krizleri daha güçlü bir ekonomik yapı ve daha yoğun koordinasyon sayesinde atlattığını söyledi.

Bölgesel güvenlik ve Hürmüz Boğazı konusunda Körfez ülkeleri arasında sürekli koordinasyon bulunduğunu belirten Ensari, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarla kolektif şekilde mücadele edilmesi için Körfez ülkelerinin liderleri arasındaki koordinasyonun aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA