Katar, Gözaltındaki İngiliz Çifti Serbest Bıraktı

Katar, Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan İngiliz vatandaşı Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un serbest bırakılması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarının başarılı olduğunu ve çiftin başkent Doha'ya ulaştığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar'ın, Afganistan'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşının serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İngiliz vatandaşları Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un Doha'ya ulaştığı ve daha sonra Londra'ya hareket edecekleri kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, ülkesinin, Afganistan geçici hükümeti ile İngiltere arasında gösterilen verimli işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halifi, Katar'ın, arabuluculuk yoluyla her zaman canları koruyarak, hakları garanti altına alarak insani değerleri pekiştirmeyi önemsediğini vurguladı.

Afganistan yönetimi, bugün yaptığı açıklamada, şubat ayında gözaltına alınan İngiliz vatandaşı Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un serbest bırakıldığını bildirmişti.

Yaklaşık 18 yıldır Afganistan'da yaşayan ve Bamiyan vilayetinde bir eğitim kurumu işleten Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds, şubat ayında yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Çiftin oğlu Jonathan Reynolds, temmuz ayında Guardian'a verdiği röportajda, ebeveynlerinin durumunun kötüleştiğini ve cezaevinde ölebileceklerinden endişe ettiğini söylemişti.