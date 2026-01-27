Haberler

Katar Emiri, Doha'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve istikrarı hakkında görüştü. İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Sudan'daki uluslararası çabalar üzerinde durdu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ın toprak bütünlüğünü ve istikrarını ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan'ın Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki lider başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile Sudan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Sudan'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede; bu ülkede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalar ve Sudan'ın tüm toprakları üzerinde egemenliğini tesis etmesi ele alındı.

Sudan Egemenlik Konseyi, Burhan'ın resmi ziyaret kapsamında Doha'ya gittiğini duyurmuştu.

