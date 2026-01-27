Katar Emiri, Doha'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ın toprak bütünlüğünü ve istikrarını ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan'ın Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki lider başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile Sudan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Sudan'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede; bu ülkede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalar ve Sudan'ın tüm toprakları üzerinde egemenliğini tesis etmesi ele alındı.

Sudan Egemenlik Konseyi, Burhan'ın resmi ziyaret kapsamında Doha'ya gittiğini duyurmuştu.