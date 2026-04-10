Haberler

Katar Emiri Şeyh Temim, İngiltere Başbakanı Starmer ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Doha'da bir araya gelerek İran'ın saldırılarına karşı işbirliği ve bölgesel güvenliği konuştu. Taraflar, uluslararası işbirliği ile kalıcı barış sağlanması gerektiğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Starmer, İran'ın Katar'a yönelik saldırılarını bir kez daha kınayarak ülkesinin Katar'ın egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik adımlarına tam destek verdiğini belirtti.

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılayan ve ateşkesin gerilimi düşürme ve bölgesel istikrarı güçlendirme açısından önemine dikkat çeken taraflar, bunun kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için uluslararası taraflarla ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının sürekliliği ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasının küresel ekonomi açısından kritik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

