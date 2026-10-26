Katar Emiri Al Sani, Taşkent'te Mirziyoyev ile ikili ve bölgesel konuları görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkileri ile bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye, Katar Emirine eşlik eden resmi heyetin üyeleri ile Özbekistan'dan üst düzey yetkililer katıldı.

Kaynak: AA