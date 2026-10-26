Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Katar Emiri Al Sani, Taşkent'te Mirziyoyev ile ikili ve bölgesel konuları görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkileri ile bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye, Katar Emirine eşlik eden resmi heyetin üyeleri ile Özbekistan'dan üst düzey yetkililer katıldı.

Kaynak: AA
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

10 yaşındaki çocuk duruşmada ağladı: Ben babasız ne yapacağım?
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı

Kritik noktada tarihi anlar! PKK çekiliyor, işte ilk görüntüler

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

Depremin izini silmeye çalışırken bir felaketi daha yaşadılar
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı

Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Meteoroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat

Tarih verildi! İstanbul için yeni sel uyarısı
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

Yıllardır babasıyla görüşmüyordu: Meghan Markle nedenini açıkladı