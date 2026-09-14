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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman’daki mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

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- Bakanlar, bölgede gerilimi düşürme, güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarını ele aldı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt dışişleri bakanları ile bölgede gerilimi düşürme, güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan üç ayrı açıklamaya göre Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmad es-Sabah ve Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde işbirliği ilişkilerinin ve bunları destekleyip geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel son gelişmeler ele alındı.

Taraflar, özellikle gerilimi düşürme, bölgede güvenlik ile istikrarı sağlama amacını taşıyan diplomatik çabalar ve ortak koordinasyonu gözden geçirdi.

Al Sani, görüşmelerde Katar'ın, deniz seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alacak bir çözüme ulaşmayı amaçlayan tüm diplomatik çabaları ve bölgede sürdürülebilir barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayan girişimleri desteklediğini vurguladı.

Söz konusu temaslar, Umman'ın, İran ile Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmasından saatler sonra gerçekleşti.

Kaynak: AA
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