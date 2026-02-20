Haberler

Katar'daki Türkler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği iftarında buluştu

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programında Türk vatandaşları bir araya geldi. Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu, ramazanın birlik ruhunu vurguladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen organizasyonla Katar'da bulunan Türkler iftar sofrasında bir araya geldi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde başkent Doha'da gerçekleşen iftar programına Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Çetin Kaya ve görevli üst düzey askerler, Katar'da bulunan Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, mukim Türk vatandaşları ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu, ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme gayretinde olduklarını ifade etti.

Katar'da Türkler olarak bir iftar sofrası etrafında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Göksu, "Burada bulunan her vatandaşımız ile kurduğumuz gönül bağları sayesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz ve bugün Türkler olarak bir iftar sofrası etrafında buluştuk." dedi.

Göksu ayrıca, Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü dile getirdi.

Salonun her bir yanının Türk bayrakları ile donatıldığı ve Türk musikisinden eserlerin konukların beğenisine sunulduğu iftar programı, katılımcılara Türk mutfağından seçkin yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
