Katar'da patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri bir füzeyi etkisiz hale getirdi

Güncelleme:
Katar'ın başkenti Doha'da meydana gelen patlama seslerinin ardından, hava savunma sistemleri bir füze saldırısını başarıyla engelledi. Halk, 'ulusal acil durum' uyarısıyla evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirildi.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

Bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Katar'ı hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
