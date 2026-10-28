Katar’da Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

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Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Milli Gün Diplomatik Resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nun ev sahipliğinde büyükelçilik yerleşkesinde gerçekleştirilen resepsiyona, Katar Evkaf ve İslami İşler Bakanı Ganim bin Şahin el-Ganim, Katar Belediye Bakanı Abdullah bin Hamad el-Atiyye, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Mureyhi, Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim el-Mahmud ve Katar Ulaştırma Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdullah Al Sani katıldı.

Resepsiyonda ayrıca Katar Başbakan Yardımcısı ve Katar Ulusal Kütüphanesi Başkanı Dr. Hamad bin Abdulaziz Al Kuwari, Katar Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi İbrahim Yusuf Fakhru'nun yanı sıra kordiplomatik temsilciler, Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığından askeri yetkililer, askeri ataşeler, Katar'da bulunan Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları, büyükelçilik çalışanları, basın mensupları ve davetliler yer aldı.

Kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırılan ve misafirlerin kırmızı halılarla karşılandığı büyükelçilik konutundaki resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı da izletildi.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Caymazoğlu, Cumhuriyet'in ilanının Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık içinde yaşama, kendi kaderini belirleme ve daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığının simgesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andığını ifade eden Caymazoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları ile şehitlere de şükranlarını sundu.

"Türkiye ile Katar arasındaki kardeşlik zor zamanlarda daha da anlam kazanıyor"

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlü ve köklü bağlara dayandığını vurgulayan Caymazoğlu, iki ülke arasındaki işbirliğinin ortak vizyon ve bölgesel sorunlara yönelik dinamik yaklaşımla stratejik ortaklığa dönüştüğünü söyledi.

Caymazoğlu, bu ortaklığın en somut göstergelerinden birinin Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi olduğunu belirterek, komitenin bu yıl Türkiye'de yapılması planlanan 12. toplantısının ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

İki ülke arasındaki dostluğun yalnızca imzalanan anlaşmalarla ölçülemeyeceğine dikkati çeken Caymazoğlu, ilişkilerin gerçek değerinin zor dönemlerde gösterilen dayanışmada ortaya çıktığını kaydetti.

Caymazoğlu, iki ülkenin her zaman birbirinin yanında olduğunu, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Katar'ın sağladığı yardımların unutulmayacağını vurguladı.

Türkiye'nin de Katar'ın egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarında her zaman yanında durduğunu belirten Caymazoğlu, "Türk ve Katar halkları için kardeşlik, yalnızca refah zamanlarında söylenen bir söz değil, zor zamanlarda daha da anlam kazanan gerçek bir sorumluluktur." dedi.

"Türkiye ve Katar, diyalog ve diplomasi için birlikte çalışmayı sürdürecek"

Büyükelçi Caymazoğlu, Katar'ın başta Gazze'deki durum ve İran'ın dahil olduğu savaş olmak üzere bölgesel krizlerin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarında üstlendiği yapıcı rolü takdir ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin de Gazze ve Ukrayna'dan Afrika Boynuzu'na kadar farklı bölgelerdeki krizlerde diyalog ve diplomasiyi desteklemek amacıyla yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Caymazoğlu, iki ülkenin bu doğrultuda birlikte çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Filistin meselesine de değinen Caymazoğlu, sorunun ancak iki devletli çözüm temelinde çözülebileceğine inandıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 81. oturumundaki konuşmalarında bu yaklaşımı bir kez daha teyit ettiklerini hatırlatan Caymazoğlu, liderlerin askeri ve ekonomik gücün adaletin önüne geçtiği bir dünyada uluslararası hukuk, adalet ve diplomasinin korunmasının önemini vurguladıklarını aktardı.

Caymazoğlu, konuşmasının sonunda resepsiyonun düzenlenmesine katkı sağlayan Katara Kültür Köyü, Katar Filarmoni Orkestrası, sponsorlar ve büyükelçilik çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yörelerine ilişkin görsellerin sergilendiği resepsiyonda davetliler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan tanıtım filmlerini izledi.

Katar Filarmoni Orkestrasının Türk musikisinden eserleri konukların beğenisine sunduğu resepsiyon, katılımcılara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA