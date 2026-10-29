Katar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatandaş Resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nun ev sahipliğinde büyükelçilik yerleşkesinde gerçekleştirilen resepsiyona Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığından askeri yetkililer, Katar'da bulunan Türk kurumlarının temsilcileri, Katar Türk Okulu öğretmen ve öğrencileri, Türk iş insanları, büyükelçilik çalışanları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırılan ve misafirlerin kırmızı halılarla karşılandığı büyükelçilik konutundaki resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı da konuklara izletildi.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Caymazoğlu, Cumhuriyet'in, Türk milletinin bağımsızlığını ve kendi kaderini belirleme kararlılığını simgelediğini belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andığını ifade eden Caymazoğlu, Türk vatandaşları ile Katar'da bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Caymazoğlu ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesindeki katkılarından dolayı Katar'da bulunan her bir Türk vatandaşına teşekkür etti.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yörelerine ilişkin görsellerin sergilendiği resepsiyonda davetliler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan tanıtım filmlerini izledi ve resepsiyona katılan herkese Türk bayrağı hediye edildi.

Türk musikisinden eserlerin konukların beğenisine sunulduğu resepsiyon, katılımcılara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA