Katar Başbakanı Al Sani, Çin'e resmi ziyarette bulunacak

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 7-8 Eylül tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada ziyaretin resmi davet üzerine gerçekleşeceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua