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Katar Başbakanı Al Sani, Çin'e resmi ziyarette bulunacak

Katar Başbakanı Al Sani, Çin'e resmi ziyarette bulunacak
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi daveti üzerine 7-8 Eylül tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında değerlendiriliyor.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 7-8 Eylül tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada ziyaretin resmi davet üzerine gerçekleşeceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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