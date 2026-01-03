Katar, Bahreyn ve Kuveyt, Yemen'de güney meselesine ilişkin diyalog çağrısını destekledi

Katar, Bahreyn ve Kuveyt, Yemen'de meşru hükümetin diyaloğu desteklemeye ve güney meselesini ele almaya yönelik gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tarafların diyalog masasında bir araya gelmesi için Riyad'da konferans düzenlenmesi yönündeki talebinin takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu talebin Alimi'nin ulusal meselelerin çözümünde diyaloğu tercih etme konusundaki kararlılığını yansıttığı ifade edildi.

Konferansın düzenlenmesinin Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çabalara verilen sürekli desteğin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, Riyad'da düzenlenmesi planlanan konferansa tüm güneyli grupların, Yemen halkının çıkarlarını önceleyen yapıcı bir yaklaşımla katılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yapılacak ulusal diyalog sonuçlarına bağlı kalınmasının, kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için uzlaşı zemini oluşturacağı belirtilirken, oluşacak kapsayıcı ortamın oluşacak kapsayıcı ortamın, Yemen halkının tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacağı, Yemen'in birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağına işaret edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemenli taraflar arasında istişare ve uzlaşı sağlanmadan ve ciddi, sorumlu bir diyaloğa girilmeksizin atılan tek taraflı adımlar ve yapılan açıklamaların, kaosa sürüklenmeye yol açabileceği ve kalıcı bir siyasi çözüme ulaşma fırsatlarını zayıflatacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada son olarak, Katar'ın diyalog ve barışçıl yollarla Yemen krizinin sona erdirilmesine katkı sağlayacak, siyasi sürecin ilerletilmesini hedefleyen tüm bölgesel ve uluslararası çabalara tam destek verdiği belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz; artan gerilim ve tırmanıştan, ayrıca Yemen'in egemenliğini ve bağımsızlığını zedeleyen ve bölgesel güvenlik ile istikrarı tehdit eden iç gelişmelerin ulaştığı noktadan derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yemen halkına "hikmet ve aklı ön plana çıkarma ve tırmanışı durdurma" çağrısı yapıldı.

Güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tarafların diyalog masasında bir araya gelmesi için Riyad'da konferans düzenlenmesi yönündeki talebi memnuniyetle karşıladıkları kaydedilen açıklamada, "bunun gerilim ve tırmanışı sona erdirmek, diyalog ve diplomatik çözümleri benimsemek yönünde olumlu bir adım olduğu" belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'de halkın birliğini tehdit edebilecek ve ülkenin güvenliği ile istikrarını zayıflatabilecek nitelikte olan son dönemde yaşanan siyasi ve askeri alandaki gelişmeleri yakından takip ettikleri ifade edildi.

Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, "Yemenli kardeşleri sükunete ve diyaloğa davet ediyoruz; zira bunlar Yemen'de safların birliğini korumanın en doğru yoludur." denildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı'nın, güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tarafların diyalog masasında bir araya gelmesi için Riyad'da konferans düzenlenmesi yönündeki talebinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu çağrının, safların birleştirilmesi ve yapıcı diyaloğun güçlendirilmesine yönelik bir iradeyi yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kuveyt, ilgili tüm tarafları bu konferansa olumlu ve etkin biçimde katılmaya davet ederken, kardeş Suudi Arabistan'ın konferansa ev sahipliği yapma yönündeki olumlu tutumunu da memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerine yer verildi.