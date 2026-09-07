Katar: ABD ile stratejik ortaklık Körfez’in güvenliği için tek başına yeterli değil

DOHA (AA) – Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Körfez ülkelerinin güvenliğinin yalnızca ABD ile stratejik ortaklıklara dayandırılamayacağını belirterek, "Güvenlik konusunda kendi kendine yeterlilik, ilerlemenin tek yoludur" dedi.

???????Ensari, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, "Hili Forumu" kapsamında düzenlenen "Körfez'deki Güvenlik Sisteminin Karmaşıklıkları" panelinde yaptığı konuşmada, İran'la yaşanan savaşın Körfez ülkeleri açısından güvenlik alanında önemli dersler ortaya koyduğunu söyledi.

Körfez ülkelerinin, bölgede bulunan uluslararası güçler ve ABD ile stratejik ortaklıklarının önemini göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Ensari, "Körfez bölgesinde bulunan uluslararası güçler ve ABD ile stratejik bir ittifaka sahip olmanın çok önemli olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını anlamamız gerekiyor. Güvenlik konusunda kendi kendine yeterlilik, ilerlemenin tek yoludur" ifadelerini kullandı.

-"Körfez ülkeleri gerçek bir sınavdan geçiyor"

Bölgedeki mevcut krizin etkilerinin yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını belirten Ensari, krizin dünya enerji sistemini, uluslararası ticareti, denizciliği ve küresel tedarik zincirlerini etkilediğini kaydetti.

Ensari, Körfez'in güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu ve bölge ülkelerinin kendi güvenliği ve geleceğiyle ilgili herhangi bir düzenlemenin temel ortağı olması gerektiğini belirtti.

?Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ve denizcilik hareketliliğinin engellenmesinin yalnızca ekonomik bir zorluk olmadığını, uluslararası güvenliği de ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten Ensari, hayati su yollarının uluslararası bir baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

?Ensari, Katar'ın ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarına da değindi. Herhangi bir arabuluculuğun başarısının taraflardaki siyasi iradenin varlığına bağlı olduğunun altını çizen Ensari, "Arabuluculuğun başarılı olup olmaması tarafların diyalog ve iletişime bağlı olmasına bağlı" dedi.

-"Tek bir İHA, Katar'ın LNG kapasitesini yüzde 17 düşürdü"

Ensari, son bölgesel krizin Körfez'den çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarını yüzde 90, petrol miktarını ise yüzde 77 azalttığını belirterek, daha önce hiçbir krizde görülmeyen ölçekte bir düşüş yaşandığını söyledi.

Tek bir insansız hava aracının (İHA), maliyetinin 100 bin dolardan az olmasına rağmen Katar'ın LNG üretim kapasitesini yüzde 17 düşürdüğünü aktaran Ensari, benzer saldırıların kriz boyunca küresel LNG arzının yüzde 20'sinden fazlasını etkilediğini ifade etti.

Katarlı Sözcü Ensari, buna karşın Körfez'e yönelik saldırıların yüzde 90'dan fazlasının engellendiğini ve hiçbir Körfez ülkesinin stratejik rezervlerini kullanmak zorunda kalmadığını, ayrıca herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA