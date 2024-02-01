Katalonya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, bölgede artan kuraklık sorunu nedeniyle, 6 milyon kişinin yaşadığı 202 belediyede geçerli acil durum ilan etti.

Katalonya'nın Barselona, Girona kentleri ile Costa Brava adlı sahil bölgesini kapsayan acil durum kararı, bu alanları besleyen Ter ve Llobregat nehirlerindeki su rezervi kapasitesinin yüzde 15,8'e kadar inmesinden dolayı alındı.

"BU KADAR UZUN SÜRELİ BİR KURAKLIKLA HİÇ KARŞILAŞMADIK"

Basın toplantısı düzenleyen Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones, "alışılmadık ve endişe verici bir durumla" karşı karşıya olduklarını belirterek, "Yağış ölçümleri yapıldığından bu yana bu kadar uzun süreli bir kuraklıkla hiç karşılaşmamıştık. Son 3 yıldır Katalonya'da ihtiyaç olan yağmuru almadık." dedi.

Aragones, "Yeni bir iklim gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şu anda kısa ve orta vadeli önlemler uyguluyoruz. Vatandaşların ve belediyelerin iş birliğiyle, atılan erken adımlarla ve kolektif çalışmalarla kuraklık sorununun üstesinden geleceğimize eminim." şeklinde konuştu.

SU KESİNTİLERİ VE YASAKLAR

Katalonya'da 6 milyon kişiyi etkileyecek yeni önlemler gereği, kişi başına günlük su tüketimi, ekonomik ve ticari faaliyetler dahil en fazla 200 litreyle sınırlı tutulurken, bunu aşan belediyelere cezai yaptırım uygulanacak. Otel ve kamp alanlarında havuzların doldurulması, spor salonlarında ve plajlardaki duşların kullanılması ve özel eğlencelerde kullanılan su oyunları yasaklandı.

Ayrıca acil duruma geçilen yerlerde, su kullanımı tarımda yüzde 80, hayvancılıkta yüzde 50, endüstride yüzde 25 kısıtlandı. Kuraklıktan dolayı alınan yeni önlemler kapsamında belirli saatlerde tamamen su kesintisi uygulaması getirilmese de evlerde su tüketimini azaltmak için su basınçları düşürülecek.

Öte yandan, sokak, kaldırım, vitrin gibi yerlerin şebeke suyuyla temizlenmesi yasaklanırken, bahçe ve yeşil alanların sulaması, sadece ağaçların hayatta kalmalarına yetecek seviyede arıtma tesislerinden ya da kuyu suyundan yapılacak.

KİŞİ BAŞI SU TÜKETİMİ 100 LİTREYE KADAR DÜŞÜRÜLECEK

Katalonya'da gelecek haftalarda yağışın beklenenden az olup, su rezervlerinin düşmeye devam etmesi halinde ise kişi başı günlük su tüketimi kademeli olarak 180, 160 ve 100 litreye kadar düşürülecek.

İspanya'da kuraklık sorununun en üst seviyede bulunduğu diğer bir bölge olan güneydeki Endülüs'te hafta içinde özerk yönetimin aldığı kararlarla ek önlemler açıklanmıştı. Endülüs özerk yönetim hükümeti, 2020 yılından bu yana dördüncü kez kuraklığa karşı önlem kararı alarak, 50 milyon avrosu tarım sektörüne aktarılmak üzere toplamda 200 milyon avroluk yardım ve önlem aldıklarını, tuzlu su arıtma tesislerinin kapasitelerini genişleteceklerini ve altyapı yenileme çalışmalarının hızlandırılacağını duyurmuştu.