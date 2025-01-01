Kasyun Dağı'na Ziyaretçi Akını: Suriyeliler Özgürlüklerini Kutluyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin halkına karşı verdiği 13 yıllık savaş boyunca yasaklı bölgeler arasında yer alan ve Şam'ın en güzel manzarasının izlendiği Kasyun Dağı, 8 Aralık'ta başkentin kurtarılmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Esed rejimi, 2011'deki devrim hareketinin başlamasının ardından başkent Şam'ın en güzel manzarasını sunan Kasyun Dağı'nı sivil halka kapatmıştı. Suriyeliler, iç savaş döneminde şehirden dağa ulaşan iki farklı rotanın bariyerlerle kapatılarak kontrol noktaları kurulduğunu ve sivil halkın bölgeye ulaşımının engellendiğini anlattı.

Rejimin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından Kasyun Dağı ile Suriyelilerin uzaktan bakıştıkları özlem de sona ermiş oldu.

Halkın devrim coşkusu Kasyun Dağı'na da ulaştı

Suriyeliler, hasret kaldıkları manzaranın tadını çıkarmak için Kasyun Dağı'na çıkarak Şam'ın güzelliğini, uzandığı büyük ovayı keyifle seyrediyor. Etrafta çok sayıda seyyar satıcı, ziyaretçilere meşrubat ve yiyecek, çocuklar için de renkli balonlar ve oyuncaklar satıyor. Suriyeliler, cep telefonlarıyla kavuştukları manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Suriye'de artık her meydanda, her buluşmada gelenek halini alan devrim şarkıları, tezgahlarda ve araçlarda çalıyor, insanlar şarkılara eşlik ederek sevinçlerini birlikte paylaşıyor.

Suriyeli 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ömer, AA muhabirine, Kasyun Dağı'nı en son 7 yaşında ziyaret ettiğini, 15 yıl sonra ilk kez buraya gelebildiğini anlattı.

Tüm Şam halkının bu alandan mahrum bırakıldığını aktaran Ömer, "Hislerimiz çok güzel. Buradan bakıyoruz ama manzaraya doyamıyoruz." dedi.

Suriyeli genç, "Arkadaşlarıma hep, 'Bizler büyük bir hapishanede yaşıyoruz.' derdim. Sednaya, işkence merkezleri var. (Şam'ı göstererek) Bu da büyük hapishaneydi, kentin tüm halkı koca hapishanede yaşıyordu. Birçok şeyden mahrumdu." diye konuştu.

"Ülkemdeki özgürlüğü görmeye geldim"

Şam sakini Muhammed de 2011'deki olayların başlamasının ardından 2013'te Katar'a göç ettiğini belirterek, "Ülkemi 11 yıl terk ettikten sonra çok şükür vatanıma, buradaki özgürlüğü görmek için geri geldim." ifadesini kullandı.

Muhammed, "Kimse Şam'da hayatın önceden nasıl olduğunu anlatamaz. Annem, babam bu ülkede 13 yıl nasıl yaşadı bilemiyorum. (O dönemde) Burada nasıl iki yıl yaşayabildiğime inanamıyorum. Her yerde kalpler karaydı." şeklinde konuştu.

Şam ve Suriye'nin "bir açık hava hapishanesi" olduğunu anlatan Muhammed, "Herkes Suriye'ye gelsin, Suriye çok güzel. İnşallah 3-4 ay içinde birçok şey değişecek." dedi.