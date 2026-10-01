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Kastamonu Valiliği, 2 Ekim'de gök gürültülü sağanak ve fırtınaya karşı uyardı

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Kastamonu Valiliği, 2 Ekim Cuma öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın Doğanyurt, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde yoğunlaşacağını duyurdu. Metrekareye 21-50 kilogram yağış beklenirken, balıkçılar ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kastamonu'da gök gürültülü sağanak ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 2 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın Doğanyurt, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

Metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağış düşmesi beklendiği aktarılan açıklamada, rüzgarın Karadeniz açıklarında doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde eseceği kaydedildi.

Açıklamada, hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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