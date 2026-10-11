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Kastamonu Tosya'da park halindeki saman yüklü tır kendiliğinden çaya düştü

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Kastamonu Tosya'da park halindeki saman yüklü tır kendiliğinden çaya düştü
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Kastamonu Tosya'da Çorum Kavşağı'nda park halindeki saman yüklü tır, kendiliğinden hareket ederek 3 metrelik yükseklikten çaya düştü. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla vinçlerle çıkarılan tırın kendi kendine hareketi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki saman yüklü tır, kendiliğinden hareket ederek çaya düştü.

Çorum Kavşağı mevkisinde cadde kenarında park halinde bulunan 37 AEK 167 plakalı saman yüklü tır, henüz bilinmeyen nedenle kendi kendine hareket etmeye başladı.

Kısa bir süre ilerleyen tır daha sonra korkulukları aşarak 3 metrelik yükseklikten çaya düştü.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından tır ve dorsesi, vinçlerle çaydan çıkartıldı.

Tırın kendi kendine hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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