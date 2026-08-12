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Bisikletli Eren Köse İçin Anma Etkinliği

Bisikletli Eren Köse İçin Anma Etkinliği
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Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletli Eren Köse, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisikletliler tarafından düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı. Dernek başkanı, bisikletlilerin trafik güvenliği için mücadele edeceklerini vurguladı.

Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Eren Köse (38) Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) tarafından düzenlenen anma etkinliğinde, Büklüm Sokak'ta toplanan çok sayıda bisikletli, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar bisikletleriyle yürüdü.

Burada konuşan KARBİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydoğdu, Eren Köse'yi kaybetmenin derin yası ve üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Yasalarda bisikletin ulaşım aracı olarak tanımlandığını ve bisikletlilerin yollarda sürme hakkının kanunla güvence altına alındığını aktaran Aydoğdu, "Unutmayınız ki bizler bisiklet sürerken can taşıyoruz. Her gün evinden çıkan bir bisikletli, bir ananın evladı, bir çocuğun anne-babası, bir eş, bir dost olduğunu unutamazsınız." diye konuştu.

Aydoğdu, bisikletlilerin trafikteki güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Başka Erenler ölmesin, başka ocaklara ateş düşmesin. Trafikte can güvenliğimiz sağlanana, bisikletli ölümleri son bulana ve adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecektir. Eren Köse başta olmak üzere son dönemde yitirdiğimiz tüm bisikletli dostlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm bisiklet camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Konuşmanın ardından Eren Köse için meydandaki anıta çelenk bırakıldı.

Karabük'ten bisikletiyle Samsun'a gitmek için yola çıkan Eren Köse, 8 Ağustos'ta Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkisinde K.A. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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