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Kastamonu Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla tip 1 diyabetli çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik birliktelik kampı düzenledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Kliniğinin öncülüğünde "Birlikte Daha Güçlüyüz" temasıyla düzenlenen "Tip 1 Diyabetli Çocuk, Genç ve Aile Birliktelik Kampı"nın açılış programı Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, programın açılışında yaptığı konuşmada, diyabet hastalığıyla mücadele eden ailelere ve çocuklara destek olmanın toplumsal sorumluluğun bir parçası olduğunu söyledi.

Atılgan, "Bizler devlet olarak, millet olarak bu zorlukları hep birlikte paylaşmak durumundayız diye düşünüyoruz. Bugün burada gerçekleştirilen bu güzel etkinliğin, diyabet hastalığıyla mücadele eden ailelerimize ve çocuklarına yönelik toplumsal sorumluluğun bir parçası diye düşünüyorum." dedi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül ise hastanenin Kastamonu'nun 19 ilçesine sağlık hizmeti sunduğunu belirterek, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Hasan Karakaş'ın yaklaşık 6 ay önce göreve başlamasıyla tip 1 diyabetli çocukların tanı, tedavi ve takip süreçlerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Diyabet hemşiresi ve diyetisyenlerin katılımıyla multidisipliner bir ekip oluşturduklarını aktaran Ergül, "Bugün geldiğimiz noktada Kastamonu'nun 19 ilçesinden gelen çocuklarımızın diyabet takibini gerçekleştiriyoruz. Tedavilerini düzenliyor ve uzun dönem takiplerini hastanemizde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında sunum yapan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Hasan Karakaş da 14 Kasım'ın insülini keşfeden bilim insanı Frederick Banting'in doğum günü olduğunu belirterek, bu tarihin Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını anlattı.

Bu yılın temasının "Diyabette erken harekete geç" olduğunu dile getiren Karakaş, tip 1 diyabette erken tanının önemine dikkati çekti.

Türkiye'de tip 1 diyabetli çocukların tanı süreçlerine ilişkin Karakaş, "Türkiye'de yaklaşık 10 tip 1 diyabetliden 4'ü diyabetik ketoasidozla başlıyor. O yüzden tüm tip 1 diyabetli çocuklarımıza diyabet tanısı almadan önce, komaya girmeden önce tanı koymak istiyoruz." diye konuştu.

Sensör uygulamasının önemine değinen Karakaş, "Artık her çocuğumuzun kolunda, parmak uçları delinmeden kolundaki sensör sayesinde kan şekerini takip edebiliyoruz. Bu çok büyük bir destek. Çok şükür Bakanlığımızın girişimleriyle artık Sağlık Bakanlığı bünyesinde tüm diyabetlilere, Türkiye'deki tüm diyabetlilere kesintisiz bir şekilde sensör desteği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi, mavi balon etkinliğine katıldı. Kamp kapsamında 50 aileden oluşan 170 kişi, iki gün sürecek etkinlikler için Yol Konak Gençlik Kamp Merkezi'ne geçti.

Burada diyabetli çocuklar ve aileleri sportif aktiviteler ile mutfak atölyesine katılarak birlikte vakit geçirecek.

Kaynak: AA