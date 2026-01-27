Haberler

Kastamonu'da terör örgütü propagandası yapan 12 hesap engellendi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli koydu. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda 12 hesap tespit edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, sosyal ağlar ve herkese açık kaynaklar üzerinden terör örgütü propagandası gerçekleştirdiği değerlendirilen 12 sosyal medya hesabı tespit edildi.

İnceleme sonucu Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
